開發金控董事長黃思國鼓勵員工將「多走路、少乘車」習慣落實於生活中，不只為自己的健康而走，也為環境永續而走，達到集團ESG減碳目標。中華開發文教基金會表示，CDF Walker是開發金控集團近年來最受歡迎的ESG活動，許多員工趁活動期間，激勵自己早上五點起床運動，瘦身又健康；還有團隊利用假日邀同事和家人一起爬山健行，或參與淨灘、陪伴導盲犬志工等公益活動，放鬆身心也凝聚同事及家人情感。

為激勵團隊維持熱情，活動期間推出考驗團隊向心力及執行力的有獎任務，其中一項任務「走路送雞蛋」，團隊必須連續三天、每位成員都健走達一萬步，完成任務才能參加抽獎拿雞蛋，在缺蛋的時期各組無不用盡渾身解數達成目標，讓競賽活動掀至最高潮。

開發金控全方位關注員工身心健康，除了鼓勵員工培養健走習慣，更用心打造員工餐廳，在菜色安排上兼具美味及飲食均衡，包括各式蔬果、魚肉等健康餐點，並依照季節菜色制定多樣化餐點。每逢特殊節日，也會貼心安排節日餐點，例如元宵節前夕提供湯圓，讓員工用餐之餘，感受節慶氣氛。開發金控亦定期提供員工健檢福利、健康諮詢服務，並與外部專業心理諮商機構合作，提供員工諮詢服務，全面照護員工的生理與心理，打造安心友善職場。