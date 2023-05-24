蔡英文總統於520就職7周年談話中，除了談及國防自主、台美經貿外，也因缺蛋而向國人道歉，外界認為是蔡總統「代替」農委會主委陳吉仲道歉。陳吉仲表示，自己先前已針對缺蛋向消費者表達歉意，將透過復養、庫存、專案進口來因應未來的缺蛋。

立法院經濟委員會今(24)日審查「野保法」條文修正草案，陳吉仲指出，全球受禽流感嚴重影響，包括日本、美國和台灣，日本至今仍在面臨雞蛋短缺的問題，台灣在今年2、3月也有這樣的一個短缺，因此造成國人困擾，自己已多次針對這樣的議題向消費者表達歉意。

陳吉仲表示，透過這次缺蛋的經驗，已有幾個重點工作來執行，首先國內從種雞、蛋中雞現在正全力復養，現在已有超過3100多萬隻蛋雞每天生產，也會針對禽流感防治與禽舍改建來改善。

其次，為因應流感所造成的國內生產的波動，將開始建立6000萬顆的雞蛋冷鏈庫存，其中3000萬顆是在國內庫存，另外3000萬顆是用的所謂的開口合約，一旦有需要就可以鄰近的國家來進口。

最後，如果國內的生產跟需求缺口超過一定比例，專案進口就會立即啟動，承諾所有的雞蛋供應絕對會滿足消費者所需。