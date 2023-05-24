國民黨桃園市立委第五選區（平鎮、龍潭）預計於5月28、29及30日辦理初選民調，欲參選的市議員黃敬平今早赴桃園地院遞狀，認為市黨部片面引用黨內民調作業規範，協調時不願聽取他的意見，對現任立委呂玉玲有利，要求暫停初選民調。對此，呂玉玲表示，請對手別將她沒做過、沒說過的事情，抹黑栽臟在她身上，她將寄出存證信函，請對方說清楚，還她一個公道。

呂玉玲表示，她擔任3屆立法委員，每次都是經過初選與大選，努力呈現要為鄉親做的建設與服務，這次鄉親認為她很優秀，應該可以爭取不分區，而中央有其考量，不為難中央，今年繼續接受初選機制，一切照中央規範來做。

呂玉玲說，但是她的對手抹黑、攻擊與造謠，這些委屈她都很氣憤，但為了鄉親，「這些委屈我吞下來！」會把這悲憤化作力量，繼續為鄉親、為地方來做事情。

呂玉玲提到，昨天市議員舒翠玲還牽起她的手，就是希望大家一起團結，為國家、為地方、為孩子的未來努力，所以她也要請她的對手，不要把抹黑造謠，把她沒做過、沒說過的事情栽贓在她身上，並強調「我會寄出存證信函，請他說清楚，還我一個公道」。

另外，呂玉玲也在臉書提到，感謝大家的擔心，擔心她遭遇一再的大聲恫嚇和抹黑栽贓，擔心年輕人會信以為真，擔心對方情緒失控會使用暴力，但說真的「如果可以，我很想抱抱他，或許他壓力很大，很需要釋放」。

呂玉玲寫道，謝謝兄弟們的憤恨不平，你們都知道這是「意圖使人不當選」的算計，更把里長自發性的相挺比喻成拿錢的走路工，把願意支持她的力量說成是欺壓，她很想抱抱他，告訴他「努力會被看到，那些都是相挺我們的，德，不會孤」。

呂玉玲最後說，謝謝年輕人對她的焦慮，對這種炮火的政治語言感到恐懼，放心，她們彼此之間要有跨世代的包容，她立志成為照顧這些孩子們的大人。初選只是一時的，做人是一輩子，這些狂吼和怒罵，都是她茁壯的動力。