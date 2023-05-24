日股的技術指標一直閃爍著過熱的訊號，LightStreamm Research創辦人Mio Kato表示，一些市場已經急漲，日股尤其如此，這感覺更像是市場暫歇一下以釐清接下來的走向，是會繼續上漲，還是均值回歸 (mean reversion)？

野村策略師Kazuo Kamitani表示，對美國債限問題的擔憂可能給全球股市帶來壓力，而不僅是美股。

受隔夜美國晶片股下挫拖累，東京威力科創（Tokyo Electron Ltd）跌1.02%。

樂天集團（Rakuten Group Inc）發行新股增資的主要投資者 CyberAgent Inc跌3.97%。樂天小漲0.67%。

豐田汽車大漲4.6%，從稍早前的突然閃崩中回穩，分析師臆測這可能是一起「胖手指事件」。

Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing Co）股價下跌2.59%，媒體報導該公司可能出售在俄羅斯已經關閉的門市。

受油價上漲影響，航空股指數走低，全日空跌2.61%。