季後賽次輪2比4被金塊淘汰，太陽前總教練蒙提威廉斯（Monty Williams）隨即遭球團掃地出門，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania），太陽已經鎖定5位人選來作為新賽季的總教練，包含七六人前教頭瑞弗斯（Doc Rivers）。

太陽休賽季預計重整陣容，傳出將以戴文布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）為首，打造全新奪冠組合，主戰中鋒艾頓（Deandre Ayton）和控衛保羅（Chris Paul）陷入交易傳聞，公牛、獨行俠等隊都傳出有意得到艾頓，《Bleacher Report》記者漢斯（Chris Haynes）則認為太陽傾向讓保羅留隊。

根據查拉尼亞報導，5名人選將和太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）進行最終面試，除了瑞弗斯之外，納斯（Nick Nurse）、佛格（Frank Vogel）都曾有過奪冠經歷，《ESPN》記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）先前指出，太陽已經面試多名助理教練，包含國王喬迪費南德茲（Jordi Fernandez）、太陽助教凱文楊恩（Kevin Young）也在名單當中，不過關於太陽總教練人選，沃洛納斯基只列出4人，沒有把佛格列入報導內。

瑞弗斯有望擔任太陽隊總教練，執教快艇隊時期，他曾和保羅合作4個賽季，但最終只走到次輪就敗北；納斯同時也受公鹿和七六人青睞；佛格也期待經過1個賽季後，重返總教練崗位。但本季帶領公鹿拿下全聯盟最佳戰績的巴登荷瑟（Mike Budenholzer），沒有太陽的最終名單中。