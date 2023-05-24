為使離島地區也能吸引優秀青年投身公職，考選部規劃在今年暑期辦理「預備文官團—離島文官領航隊」，26日起接受報名，將與位處最偏遠的馬祖地方政府攜手合作，讓青年學子親身體驗迥異於臺灣本島的公職工作環境，實際參與第一線公務機關運作。

考選部為強化招募優質公務人力，增進青年學子熟悉公務體系就業環境，以提早將進入政府部門服務優先列為未來職涯規劃，從110年起推動「預備文官團」硏習營。

由於離島地區留才不易，亟待具有高度使命感與服務熱忱的青年學子參與離島服務。考選部表示，今年特別規劃在暑期期間辦理「離島文官領航隊」，與位處最偏遠的連江縣政府（馬祖）攜手合作，招募年輕學子親身體驗迥異於臺灣本島的公職工作環境，讓青年學子能夠實際參與第一線公務機關運作，體現文官的價值與精神。

考選部表示，「離島文官領航隊」辦理期程自8月16日起至8月31日止，研習內容涵蓋登七星山頂峰及參訪齊柏林基金會、文官講座及專題研討、赴馬祖實務研習、專題成果發表及競賽評審，並設有成果發表競賽團體獎勵金，鼓勵學員結合地方政府實務體驗，發揮團隊精神及創意思考，解決地方問題。

考選部計畫招募112學年度將升讀大學三年級及四年級的學生參與，報名日期自5月26日起至6月2日止。考選部強調，預備文官團旨在提供在學青年探索擔任公職之志趣與接觸了解公務機關之機會，並促使堅定擔任公務人員為職涯目標，於畢業後能踴躍報考公務人員考試，貢獻所學為國家社會服務。