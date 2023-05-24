長榮航（2618）24日召開股東會，完成董事改選，董事當選名單為長榮代表人林寶水、戴錦銓及孫嘉明，長榮國際代表人張明煜，聖世代表人吳景明、朱文慧等6人；3席獨董分別為公益性獨立董事簡又新，獨董許順雄及吳宗寶，長榮集團大哥張國華與老三張國政採合作共治的模式，張國華仍掌握過半席次。