法人給長榮航最高35.6元目標價 13:302023/05/24 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 客運復甦，長榮航今年營運高飛，法人給買進目標價，目前最高為35.6元。（圖／長榮航） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自從長榮航（2618）第一季獲利開出紅盤，寫下歷年來單季第四高，也是創歷年來第一季獲利最高的紀錄，每股稅後純益（EPS）為0.84元，國內投顧法人發出對長榮航的投資報告，統一證券、國票均給長榮航買進評等，統一證券從中立上調至買進，目標價分別是35.6及35元，並估今年EPS分別可達3.43元及4.02元。 國票認為，長榮航的客運成長仍具有潛力，且長榮航布局含金量較高的歐洲航線，有助於持續推升營收獲利，貨運有望於下半年電子產業訂單回溫下，需求持穩，且燃油價格已明顯回落。 #長榮航 #第一季獲利 #EPS #統一證券 #國票 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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