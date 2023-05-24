自從長榮航（2618）第一季獲利開出紅盤，寫下歷年來單季第四高，也是創歷年來第一季獲利最高的紀錄，每股稅後純益（EPS）為0.84元，國內投顧法人發出對長榮航的投資報告，統一證券、國票均給長榮航買進評等，統一證券從中立上調至買進，目標價分別是35.6及35元，並估今年EPS分別可達3.43元及4.02元。

國票認為，長榮航的客運成長仍具有潛力，且長榮航布局含金量較高的歐洲航線，有助於持續推升營收獲利，貨運有望於下半年電子產業訂單回溫下，需求持穩，且燃油價格已明顯回落。