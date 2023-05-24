搶國旅住宿商機，國泰飯店觀光事業旗下的和逸飯店·台南西門館及和逸飯店‧高雄中山館，即日起至6月30日推出「1＋1星級住」住宿優惠，平日周日至周四雙人連續入住2晚只要6,000元，標榜兩家飯店坐擁完善的大眾交通運輸系統，方便旅人造訪周邊觀光知名景點，享受假期的同時還能省下荷包，加入AMAZZING CLUB會員，訂房再享房價5％折扣。

在親子家庭中擁有高人氣的和逸飯店·台南西門館，以豐富的遊樂設施聞名，其中最受旅客歡迎的玩法莫過於乘坐愛嘟嘟小火車環遊占地500坪的戶外奇趣操場，大人與小孩皆能共同體驗玩樂時光，而今年度全新開幕的森林遊戲屋同樣獲得好評，入住即能無限暢玩。接下來迎接端午連假假期，6月25日推出「粽夏樂端午」活動，透過故事劇場了解端午節由來，並結合闖關活動、粽子吊飾DIY，讓小朋友能從玩樂中學習知識。同時Cozzi KITCHÉN餐廳「FUN大你的歡樂」親子下午茶套餐好評不斷，即日起至6月30日，嚴選義大利麵、法式輕食小點、兒童套餐及飲品，售價770元＋10％服務費。

主打高空美景的和逸飯店‧高雄中山館，客房內望出去即能俯瞰高雄港景及市景，於30樓Cozzi THE Roof餐廳用餐，更是有居高臨下的絕佳視野，下午茶時段用餐還能見到夕陽美景，即日起推出健康輕食組合396元起，將健康餐點融合滿分的視覺味覺體驗，有最受大眾喜愛的「挪威燻鮭魚班尼迪克蛋」、香氣十足的「帶骨德式香腸和培根」以及美味健康的「挪威燻鮭魚沙拉」，假期安排來場高雄城市輕旅行，跟著名人的腳步探訪景點、大啖美食。