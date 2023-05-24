白蘭氏推「白蘭氏雙認證鷄精2.0升級版」，號稱口味更清爽亦能補充元氣。（白蘭氏提供）

品牌求新求變，明星商品自然也要不落窠臼。生乳捲品牌亞尼克就宣布自家蛋糕販賣機升級成二代機；保健品牌白蘭氏則讓雞精進化成2.0，號稱長期開機也能甩去疲憊。

亞尼克除宣布南投草屯門市於今（24日）正式開幕， YTM（蛋糕販賣機）全面升級二代機，6月1日正式啟用，透明櫥窗讓美味看得見，多款明星商品皆買得到。董事長吳宗恩表示：「希望全台灣都能品嘗到美味的生乳捲與蛋糕，前進南投讓我們完成西半部的拼圖，未來將繼續布局全台展店。」

南投開幕首三日，每日前30名消費者，可以100元優惠價購得亞尼克原味生乳捲乙條。歡慶北捷、桃園中正門市YTM二代機正式營運，6月30日前掃描QRcode加「亞尼克 YTM LINE」好友，即可獲得 50 元折價券。歡慶生乳捲10歲生日，6月6日「生乳捲日」至門市消費，手機號碼有「0、1、6」即可享驚喜優惠。

白蘭氏引用勞動部數據指出，台灣年總工時、連年突破2000小時以上，過去兩年雖有稍降，工時總長卻仍排行全球第四。看準商機便推出「白蘭氏鷄精2.0升級版」，主打清爽順口的口感，促進新陳代謝並補充元氣。各大通路均有各自優惠，6月20日前至家樂福購買則有滿888元抽聲寶日式蒸煮鍋的好康。