高通技術公司產品管理資深副總裁Ziad Asghar表示，要使生成式AI成為真正的主流，需要讓大部分推論在邊緣裝置上執行。高通一流的AI硬體和軟體能使開發人員充分利用其強大的AI功能，在筆記型電腦、手機和其他搭載Snapdragon的裝置上提供令人驚豔的全新使用者體驗。

AI的未來需同時包含裝置上AI和雲端AI。在裝置上運行AI應用程式可提升成本效益、隱私、個人化和降低延遲。Snapdragon平台搭載專用的高通AI引擎，相較於純粹在CPU或GPU上處理，能更有效率地處理AI工作負載，即使是在輕薄小巧的裝置上，也可以實現裝置上AI。

微軟Windows晶片與系統整合副總裁Pavan Davuluri表示，雲端和裝置處理都必須將AI擴展到數量豐富的裝置和應用程式上。透過將微軟的雲端AI領導地位和Windows平台的功能與高通技術公司在裝置上AI方面的專業知識相結合，將加速生成式AI體驗的機會。

高通技術公司將在Microsoft Build開發者大會上展示並提供協助在新一代Windows 11 PC上開發生成式AI的工具。此外，高通技術公司也將在本屆Build開發者大會上展示當熱門應用程式為Snapdragon進行原生編譯時能獲得顯著效能提升，並首度公布一個全新開發者入口網站，該網站將為開發Windows on Snapdragon使用的關鍵工具、資源和支援集中在一個易於使用的位置。