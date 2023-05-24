好市多進口的冷凍綜合莓果、藍莓、草莓都檢出A肝陽性，業者祭出補償方案，包括全額退費、和商品同等價格的慰問金及補助A型肝炎抗體IgM檢測費用500元，若確診A型肝炎也會負責醫療費，但網友表示，實際到賣場想領慰問金，卻被要求簽和解同意書，簽名後若確診A型肝炎，不得再索取賠償，他將這段經歷PO上網，網友直呼「太扯」，勸他不要簽。

原PO今（24）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，去好市多領冷凍三種綜合莓慰問金，沒想到領慰問金同時，還要簽寫和解同意書，若在上方簽名，事後被醫療院所確診A型肝炎，就不得再求償。

原PO表示，這次事件影響的人或許不多，但下次如果再發生大規模食安問題，「好市多是否也跟這次一樣，不願承擔？」

貼文讓網友看傻眼，「好市多真的愈來愈糟糕，品質沒有顧好，還用這麼低的價格和解，產品價格也都漲價」、「不要簽」、「對！超扯！媽媽去退還被逼簽和解書，最後媽媽沒簽當然也沒退到錢」、「和解書不給拍，也不能帶回家審閱」、「不簽就只有退錢，沒有補償金，要補償金就得簽名」、「這樣的和解書是違法的，可以另案起訴脅迫罪及詐欺刑責！」

《中時新聞網》已詢問好市多，目前仍在等待業者回覆。