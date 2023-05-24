BV SHOP在台中市林酒店盛大開幕，會中邀請到政商界名人到場與會並剪綵。 （BV SHOP提供／馮惠宜台中傳真）

BV SHOP在台中市林酒店盛大開幕，會中邀請到政商界名人到場與會並剪綵。 （BV SHOP提供／馮惠宜台中傳真）

電商時代來臨，為協助業者架網、整合跨平台行銷，台灣出現首家採AI人工智慧協助電商業者寫文案、行銷追單的架網業者BV SHOP（架值資訊科技），業者打出AI寫文案、下單偵查、到狙擊追單三大獨家系統服務，營運兩個月已經超過300家商家註冊使用，搭上蝦皮5月再調漲手續費浪潮，不少微商相中該平台強勢整合行銷功能全開優勢紛紛加入。

前進電商市場 全方位架網服務讓商品變黃金

根據一項針對台灣電商市場分析報告指出，台灣電商市場經過新冠肺炎疫情推波助瀾，2022年台灣電商交易占比整體零售已經提高到約為9.5％，並且預計在2026年成長至11.7％，屆時整體電商市場規模估為6524億台幣。

BV SHOP執行長岑怡亨說，眼下看似任何人都可以在FB、IG或蝦皮等平台開店賣東西，但開店容易行銷難，BV就是Brand（品牌）Value（價值）的簡寫，BV SHOP顧名思義，就是一個協助商家快速架站、有效行銷、創造品牌價值的電商開店系統公司，除了擁有管理會員、商品、訂單、行銷、部落格等功能，甚至還提供「多條件導購」、以及「天羅地網系統」再行銷服務，是難得從架網到全方位完整行銷功能的公司。

近年蝦皮多次調漲成交手續費，也讓許多電商業者看到許多看不見的成本，岑怡亨執行長強調，BV SHOP是業界唯一採用「功能全開、不抽成、不綁約」方案的電商開店系統公司，具價格親民特性，且該公司提供使用商家一對一開店顧問，慶開幕還提供符合開店條件前30組品牌享有「買一送一」優惠。

岑怡亨並透露，今年3月開始營運以來，短短2個多月，就已經超過300家商家註冊使用，並有包括露悠悠懶人露營區、千野村日式景觀園區、MineMine1993服飾等商家，證實使用該網站功能後業績翻漲，也成為該公司最佳見證代言者。