24歲的澳洲交換生肖雷（Alex Shorey）今年4月初因誤食老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin）中毒，緊急送往加護病房救治，一度病危，脫離險境後於5月3日搭乘醫療專機返回澳洲接受後續治療；肖雷5月21日發文透露，目前病況正逐漸好轉，並感謝大家的協助。

Alex Shorey speaks in video from Brisbane hospital bed after ingesting rat poison in Taiwan https://t.co/g8kAdBx0CS — ABC News (@abcnews) May 6, 2023

肖雷的IG帳號（@alexshorey99）日前悄悄由私人轉為公開，他在5月21日發文表示，「對於所有關心我、幫忙分享募款資訊、捐助我以及試圖幫忙的人，非常感謝你們。我對過去發生的這一切感到不知所措，現在依然如此，但我想讓大家知道，我現在很好。」

肖雷進一步透露自己的醫療狀況，「我目前在進行物理治療，慢慢恢復了肌力。我也正在接受心理健康的幫助，情況逐漸好轉」，肖雷說。「從感覺無助，到看到你們為我做了這麼多，對我來說意義重大。」

從肖雷的公開IG可以看到他在台灣留下許多旅遊的足跡，包含陽明山野溪溫泉、新月橋天空步道、中正紀念堂等。

肖雷的父親史蒂芬（Stephen Shorey）曾在本月初表示，兒子的情況正逐漸好轉，但距離完全康復仍有很長一段路要走，除了中毒外，還需要治療左肺塌陷、心包膜積水等症狀。

至於肖雷為何會誤食老鼠藥，檢警調查發現45歲的台籍女性密友涉有重嫌，但偵訊過程中說詞反覆，因此為了進一步釐清女子的說法，暫時先將她限制住居，待後續調查告一段落後，將視情況對外界說明。