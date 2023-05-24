迎接後疫情時代，各國邊境陸續解封，台灣不但風光明媚，更擁有高階醫療技術，這也吸引阿拉伯聯合大公國阿布達比酋長國皇家律師Saif親王來台參訪，台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦指出，Saif在5月17日起訪台15天，此行參觀台灣醫療技術、能源科技及投資環境，作為未來投資台灣的參考依據。

台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦，今年2月間組代表團前往阿拉伯聯合大公國等海灣國家，宣傳台灣優質的醫療和自然觀光資源，為了進一步瞭解台灣高階醫療技術和清潔能源科技，阿布達比酋長國皇家律師Saif親王日前回訪台灣，參觀各種醫療及教育軟硬體設施，在探訪臺灣先進的醫療技術和服務，並瞭解台灣綠色能源行業發展現狀。

許景琦帶領Saif親王，品嚐台中夜市的宵夜小吃，讓這些跨海遠道而來的貴賓，對於台中的觀光旅遊及夜生活讚不絕口，一行人也參觀了彰濱秀傳紀念醫院，對醫院的完美設備、人文園區讚嘆不已，尤其對「微創手術訓練中心」高科技3D立體顯現的影像感到震驚，真不愧是亞洲第一個培育微創手術的搖籃。

許景琦指出，希望藉由這次親王的來訪，加強台灣與阿布達比之間的民間合作關係，同時促進兩國在醫療及技術合作方面的交流，也可謂是台灣與海灣國家之間醫療旅遊和清潔能源合作發展的重要里程碑。