6月即將到來，小孟老師在臉書上分享，從6月起財運一路走旺到6月22日端午節的3生肖，依序是生肖豬、蛇、馬，其中第1名的生肖豬只要風險控制妥當，就可透過他人資源為自己增加收入。

▍第3名：生肖馬

生肖馬從6月開始財運將一路旺到端午節，金錢上將出現非常好的機會和優勢。積極的態度能使事業上有所提升，財富跟著上漲；上班族也因為表現突出能獲得額外獎金。此外，智慧和溝通力也有所展現，特別是在商業及金融業服務的人，透過溝通及表達，讓談判更加順利。

▍第2名：生肖蛇

生肖蛇從6月開始會透過主動的表現，讓自己在人際關係上更加有魅力及吸引力，這對事業特別有益處，有可能因此而出現商業機會，財富收入管道變多。此外，自信心增加，在職場的態度更為積極，出色的表現有望升職加薪，或找到更好的工作機會，財運也不同於以往。在投資更為大膽，股票、基金或其他金融商品，也有機會因為積極的投資，而有不錯的回報。

▍第1名：生肖豬

生肖豬從6月開始財運一路旺到端午節，可透過他人的資源為自己增加收入，只要風險控制得當，就可跟別人進行合資，創造獨特的財富也可獲得好運，更能事半功倍得到比別人多的金錢；此外，向別人借貸也變得容易許多。伴侶有可能因為得到許多收入和你分享，甚至有望拿回之前損失的款項。