振宇五金為專業五金零售通路商，公司以自有品牌的方式，推廣台灣製造及在地生產的產品，為提升消費者的生活體驗，公司致力於開發品質安心、簡單好上手的居家修繕與DIY商品，搭配每年穩定展店，推升公司營運持續成長。

振宇五金111年合併營收為18.42億元，年增6.54%，透過採購多樣性、供應廠商家數增加及議價能力提升，以及近年來力推自有品牌策略逐漸展現成效，營業毛利為7.18億元，年增6.25%，稅後盈餘為6692萬元，每股盈餘為3.47元。

為優化營運績效及強化競爭力，振宇五金於111年順利完成恆春恒南店、梧棲文化店、桃園春日店、歸仁中山店、屏東建國店、宜蘭宜興店、小港山明店及鼓山華夏店等8家門市全新開幕，以及原有烏日溪南店、彰化中山店及新莊新樹店等3家門市搬遷的重新開幕，目前店數約82間，振宇五金希望每年以6至8家進度設立新門市，預計115年可達成設立第100家門市的目標，成為全台最大專業五金連鎖超商。

振宇五金今年第1季稅後盈餘為1233萬元，每股盈餘為0.64元，累計前4月合併營收為6.18億元，年增5.46%。

曾善表示，公司持續優化銷售產品，強化網路銷售及客服，並持續尋覓適合地點展店，順利的話，今年店數有機會達到85家，下半年是傳統旺季，一向比上半年好，預期今年營運可望比去年好。

振宇五金也啟動南部倉儲中心建置，總投資金額達1億元，振宇五金表示，南部倉儲中心不僅導入自動化倉儲，降低人員工作負荷、增加撿貨效率、提高作業品質及節省紙張列印，並投資3600萬元建置太陽能發電系統，今年第3季南部倉儲物流中心正式啟用後，可望完成北、中、南三個區域物流串接，將運輸網絡將發揮最大效能，為營運挹注更多新成長動能。

振宇五金今天股東會也完成董事改選，新任董事有：曾善、洪國展、誠鼎創業投資，以及獨立董事王毓香、邱國雄、盧冠諭、楊秀慧。