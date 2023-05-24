遭爆將挑戰立委選舉的「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純），今（24）日中午在臉書證實接受民進黨徵召，並透露是受「紅色鋼鐵人」（前屏東縣長潘孟安）邀請會面。

雞排妹今日中午在臉書發文，透露第一次與民進黨的會面是受到「紅色鋼鐵人」邀請，對方第一句話就說「不好意思要來害妳了」，而雙方談完後，她當下就表明「願意幫忙，不會用無黨籍，去哪都可以，配合你們的需求。」

雞排妹指出，雖然第二次見面時僅閒話家常，但對方有再度確認被徵召的意願，直到上周被約到辦公室時，對方正式告知將挑戰哪個選區，她則回應「好，我知道了」，並訂了機票回日本陪先生一起度過周末。

雞排妹透露，雖然她有和一些朋友分享消息，但不論對方的反應為何，她都當作關靜音，「因為我的初衷就是來幫忙，被指派去哪就去哪」，而這周一回到台灣後被通知有異動，但她也沒有問題，直呼「配合你們的決定，就和我第一次見面時的答覆一樣」。