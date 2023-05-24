伊能靜和「哈林」庾澄慶過去有過9年婚姻，2015年伊能靜梅開二度嫁給男星秦昊，而庾澄慶則和女主播張嘉欣結婚，各有各的幸福。昨關鍵字「庾澄慶伊能靜be美學」突然上了熱搜，網友挖出伊能靜書中曾表示自己有情緒問題時，庾澄慶總是耐心陪伴，未料最後仍是「Bad Ending」，但也有人發現過去在節目中，秦昊母親總是正向的誇獎伊能靜，或多或少補足了伊能靜從小缺乏家庭溫暖的遺憾，才能使這段婚姻長長久久。

昨網友挖出伊能靜曾在著作影射過去的婚姻，若她心情不好，在室外暴走，當時的另一半就會在背後跟著她，等她心情好後上前擁抱，還有人挖出庾澄慶過去和伊能靜合作歌曲《春泥》的歌詞，致敬了兩人逝去的戀情，引來網友熱烈討論，但也有人表示都各過各的人生了，不需要多談。

伊能靜曾和婆婆一起上綜藝節目。（圖／翻攝自伊能靜微博）

對此，微博網友「編劇祝明」也參一腳說，最近看到許多營銷號分享伊能靜和秦昊的婚姻之所以成功，是兩人EQ高，但卻忽略了最關鍵的角色，即是伊能靜婆婆、秦昊的母親，「我看過老太太上綜藝的表現，真的，老太太實在是太牛了，幽默、豁達、真實、三觀正」，更表示秦昊媽媽非常會誇獎人，「伊能靜有時候會比較緊張，老太太都是講好不講壞，一直誇媳婦就是關心自己，小靜就是人好，善良」。

編劇祝明更說，秦昊媽媽不只會誇人，還只看人好的一面，不會搞婆媳隔閡或心結，把伊能靜看成是自己女兒，「我真的建議大家可以找秦昊媽媽的綜藝看看，尤其可以治癒那些沒有感覺太多母愛的小孩。」，網友也回應：「是的。他們家一起一起上過綜藝。她媽媽性格比她倆還吸粉。感覺老太太思維挺適合做公眾人物的。有很多明星反倒達不到她這個心態」、「終於有人發現這個寶藏老太太了」、「太對了，彈幕都刷秦昊媽媽是東北羅文姬，實在是太好一個人了」。