出面幫募資！鍾東錦不忘患難情喊「被圍剿時只有他牽我手」 柯文哲曝動機：為什麼要把人貼標籤、當壞人？

民眾黨主席柯文哲宣布參選總統，將與國民黨徵召的新北市長侯友宜、民進黨籍的前副總統賴清德對戰。苗栗縣長鍾東錦透過臉書表示，柯文哲曾在縣長大選時伸出援手，他會支持藍營提名的候選人，但如果柯參選，也會盡力為他募集部分選舉經費，強調政治立場雖不能共存，但人情義理卻可以兩全。

鍾東錦說，雖身在政治，但的往昔是從江湖的底層艱難爬起，拜訪台北市政府那天有人衝進來阻擋，有人在他面前舉牌抗議，他們咒罵他是黑道，說他是西瓜刀議長，嘴裡大喊著「不歡迎鍾東錦來台北市！鍾東錦滾出市政府」。

但而柯文哲市長只是按照原訂的計畫，把他領進大數據中心，費心地把8年來投注的所有心血，鉅細靡遺地說給他聽。「在全台綠媒對他展開圍剿的時候，只有柯文哲，牽著我的手，昂首闊步走進大數據中心。」

鍾東錦表示，這期間在人生最艱難的時刻，能不懼外界觀感，從苗栗縣外前來聲援他的，有來自全台的議長、副議長，終身為原民福祉奔走的高金素梅委員，藍營的年輕力量羅智強議員，以及最後階段挺身而出的郝龍斌前市長、趙少康董事長等，他都點滴在心頭。

「一笑可以泯恩仇，但患難情感不能忘。」鍾東錦強調，他會支持藍營提名的候選人，但如果柯參選，也會盡力為他募集部分選舉經費，政治立場雖不能共存，但人情義理卻可以兩全。而他身為藍營大兵的堅持不變，一如在4大公投時，苗栗藍營夥伴們站在第1線，為台灣前途而努力，至於默不作聲的人他也給予尊重，民主社會，即使黨內也能接納與包容不同意見。

鍾東錦說，重返社會這條路走了30年，到現在更生人還是他身上撕不去的標籤，即使他願意為藍營總統候選人站上舞台，台灣人民會願意給我機會，大方地接納他嗎？他不敢奢望。但至少故鄉的人們，用選票將我送進了苗栗縣政府，他會傾盡所有來證明，他們的這分託付與信任、不會白費。