嫌犯被警方當場逮補。（警方提供）

兩名嫌犯遭警方依詐欺、毒品罪嫌移送。（警方提供）

投資人買股票都想跟上主力動向，新北市1名45歲林姓女工程師就因此誤信詐騙集團話術，陸續匯款超過900萬元，後續詐騙集團還要求面交50萬元，林女才驚覺受騙，於是將計就計與對方相約樹林區中山路面交款項，並向警方報案，後來車手現身後察覺有異立即上車逃逸，警方隨即展開攔截圍捕，最後順利攔查嫌犯車輛，並逮補黃姓（30歲）、楊姓（29歲）男子兩名嫌犯。

據了解，林女在今年4月中旬，於「股市爆料同學會APP」上看到有人PO文表示可以介紹不錯的股票，林女與對方接觸後，受邀進入1個LINE群組，後來1名李姓網友以庫藏股、當沖及申購股票能夠跟上主力布局等話術騙取林女下載不明投資APP，並陸續匯款共計948萬購買股票。

不過林女在本月20日看見透過App下單投資的股票皆有上漲，因此想要獲利了結，但是卻發現APP無法出金，所以再與李姓網友聯繫，結果對方要求林女再面交50萬元款項，林女才驚覺受騙，因此將計就計，與對方相約23日下午5時許，在樹林中山路的某咖啡店面交，並打電話報案。

警方獲報後，依林女與嫌犯約定的時間地點前往埋伏，待相約時間到時，車手果然現身，但也立即察覺異常上車逃離現場，警方見狀後隨即展開攔截圍捕，最後順利攔查涉案車輛，並在車上查獲黃姓（30歲）、楊姓（29歲）兩名男子，同時在車內查扣偽造的投資公司印章、合約書、識別證及安非他命等證物，訊後依詐欺及毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

警方呼籲，投資理財應透過正當的投資管道，多方查證。詐騙集團假冒財經名人、理財投資專家等身分，於各社群網路平台刊登「高報酬保證獲利」等廣告，廣邀學員進入「LINE投資群組」或「假投資APP」，並假冒投資專家授課，使被害人掉入詐騙集團所設下的陷阱。