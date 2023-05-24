動漫《我推的孩子》今年4月播出爆紅，累積觀看次數突破百萬，引發劇迷熱議，不過其中一集提及「戀愛實境秀」引發霸凌的內容，不免聯想到曾因參加戀愛真人秀，慘遭網路霸凌而輕生的木村花，據悉，她的母親由於不滿動畫選在忌日前幾天播出，氣到呼籲所有人拒看加以抗議。

職業摔角選手木村花，2019年參加日本人氣戀愛實境節目《雙層公寓》，直率性格累積不少粉絲力挺，不過人紅是非多的她，也引起不少酸民進行人身攻擊，最後因為不堪網路霸凌輕生，得年22歲，不過動漫《我推的孩子》，近來提及「戀愛實境秀」引發霸凌的內容，與木村花輕生一事相當雷同，加上又選在她輕生後播出，不免遭質疑在影射此事，引發不少爭議。

對此，木村花的母親針對此事發文，她表示將發生過的事情，完封不動的再次呈現，對於木村花周遭的人是種傷害，如今又選在忌日前上線該集動畫，質疑若是為了掀起話題使出這種手段，會相當藐視此做法，更呼籲木村花的粉絲必須拒看抵制，不過此篇PO文則引發正反兩極評價。

木村花的母親呼籲粉絲拒看動畫。（圖／木村響子推特）

根據日媒《週刊女性》報導，木村花母親指出劇情台詞的部分，與她曾經公開的蒐證內容極度雷同，才會質疑女兒的死是否被拿來消費，至於PO文只是希望播出前，製作單位能考量到受害者的心情，並沒有要譴責作者的意思，對此，相關單位表示由於負責人不在，無法做出回應。

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