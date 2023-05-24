台中5億賴姓高三生命案，案情疑點重重。台中地檢署昨傳訊賴母調查，訊後，賴母與律師許哲維上香告慰亡者，並說明進度，許突發靈感、拿2枚硬幣擲筊請示：「如果是夏『幹』的」，竟連擲出3允筊；但賴母祭拜擲筊卻連5哭筊，經許再請示是否台灣習俗長輩不能祭拜，再獲允筊，他也祈求亡者指引方向，家屬將繼續努力，早日討回公道。

此事經媒體披露引發關注，許哲維今天證實，但強調，沒有靈異，他只是因案情撲朔迷離，陷入膠著，單純地想知道案情，而請示亡者，呼籲外界不要模糊焦點。

台中擁5億房產賴姓男高三生，與處理賴家房產的夏姓代書之子登記結婚，不久即墜樓身亡，賴母指控夏家父子謀財害命，全案情疑點重重，檢方昨天上午傳訊賴母調查釐清案情。

據了解，許幾乎每天都到台中生命禮儀管理中心祭拜賴男，檢方昨天訊後，他與賴母再度前往靈堂上香，告慰亡者，並說明全案進度。

許在祭拜時，基於案情撲朔迷離、疑點重重，急於得知真相，閃過擲筊請示念頭，拿起2枚硬幣祭拜，詢問：「如果是夏『幹』的，就給我3個允筊，否則也不要冤枉人家」，沒想到竟連擲出3個允筊。

賴母見狀心痛不已，接手硬幣祭拜請示：「到底是不是遭夏殺害？」，卻連擲出5個哭筊，許見賴母滿臉疑惑，接過硬幣再請示：「是不是台灣習俗長輩不能祭拜晚輩？」，結果再獲允筊。

許也祭拜告慰亡者，家屬會持續努力，也祈求能指引個方向，早日讓全案真相大白，還給家屬公道。

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