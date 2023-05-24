勞動部積極重視我國人才發展議題，透過「國家人才發展獎」選拔表揚人才發展卓越之績優單位，乃每年人力資源發展之重要盛事，為人才發展領域的最高榮譽獎項，本年度獎項徵件起跑，廣邀人才發展卓越單位踴躍參選，獲獎單位除頒發獎座表揚外，最高更可獲新台幣20萬元獎金，獲獎事蹟也將列於得獎案例專刊，期待藉此帶動人才發展投資風潮，塑造人才發展學習典範。

國家人才發展獎強調「重視全方位人才發展」，著重人才發展之績效連結性、創新與效益擴散，選拔對人才發展有具體績效之卓越單位，並予以公開表揚，至今邁入第九年，擁有超過百家獲選表揚單位；獎項依類組分為「大型企業獎」、「中小企業獎」、「機關(構)團體獎」及「非營利團體獎」；也特別設立「傑出個案獎」，藉此擴大吸引具人才發展創新及效益擴散性之傑出個案單位共襄盛舉，期望透過獎項豐富化，表揚樹立更多人才發展獎標竿楷模，帶動單位提升整體訓練品質水準及厚實我國人力資本。

為讓各界進一步了解獎項選拔申請流程，勞動部將於台中(5／24)、桃園(5／26)、台北(5／30)舉辦獎項投件說明會，並邀請歷屆獲獎單位分享參選歷程及經驗，歡迎各界踴躍報名參加。

今年度選拔作業徵件報名時間自即日起至7月14日止，期間全力輔導參獎單位進行備件，另提供顧問輔導服務，欲瞭解活動詳情及報名表，請至國家人才發展獎官方網站(https://ntda.wda.gov.tw/)或洽國家人才發展獎工作小組，電話(02)2366-0812分機437，Email：[email protected]。