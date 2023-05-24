據官媒央視報導，李強於23日向中俄商務論壇致賀信，信中提到今年3月，中國國家主席習近平對俄羅斯成功進行國是訪問，和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）共同擘畫雙邊關係新藍圖。本次論壇是落實兩國元首共識的重要舉措。

信中提到，中國願和包括俄羅斯在內的世界各國加強互利合作，構建開放型世界經濟，高品質共建「一帶一路」，為全球經濟注入更多確定性和發展動力。

李強指出，中國願和俄羅斯進一步擴大經貿往來，推動合作量質並進。「本次論壇為兩國工商界加強交流合作提供了良好平台。希望兩國企業家充分對接需求、深挖合作潛力，為兩國務實合作增添新內容新亮點新活力。」

米舒斯京（Mikhail Mishustin）目前正在中國進行訪問，23日出席中俄商務論壇時表示，俄中加強合作將對兩國經濟產生積極影響，相信今年雙邊貿易額能增加到2000億美元（約新台幣6.15兆元）。

米舒斯京今天前往北京，將與習近平和李強舉行會談，預計會討論兩國經貿領域合作的焦點問題，特別是工業、能源、交通基礎設施和農業領域互動，並根據會談的結果簽署一些雙邊協議。（編輯：唐佩君）1120524