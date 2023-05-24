2023台北國際觀光博覽會(TTE)將於5月26至29日在台北世貿一館盛大回歸，宜蘭力麗威斯汀度假酒店「2023 春夏線上旅展」也將同步登場。業者共規劃住房、餐飲與休閒等5項超值方案搶市，其中指定住房方案直接下殺38折，另有滿額贈餐券優惠，民眾想搶便宜趁現在。
宜蘭員山鄉素有「水的故鄉」美名，位於員山鄉的宜蘭力麗威斯汀度假酒店擁有離塵不離城的地理位置特色，現代簡約的東方禪風空間，營造靜謐雅閑的度假氛圍。酒店溫泉屬於碳酸氫鈉氯化泉，水質清澈透明，俗稱「美人湯」，也是蘭陽十八景之一。趕搭旅展商機，業者推出的「春夏線上旅展」最殺優惠首推「豪華／精選客房一泊一食平日住宿券」，原價19635元，旅展優惠價7500元，折扣下殺38折，便宜了至少一半價格。
餐飲優惠方面則有「知味」西餐廳單人晚餐券，原價1120元加1成，旅展限時優惠價850元，約是原價69折；「舞」日本料理雙人午餐定食券999元，相當於原價1360元加1成的67折。
另外，在休閒方面，業者祭出原價1400元的露天風呂單人泡湯券650元，折扣下殺46折；而湯泉美饌雙人舒享券，可享湯屋120分鐘和日式雙人餐食1份，旅展限時優惠2380元，是原價3799元的63折。業者加碼祭出滿額贈禮，滿15000元 (含) 以上，加贈1張「知味」西餐廳平日單人晚餐券；滿30000元 (含) 以上，加贈3張「知味」西餐廳平日單人晚餐券。
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