作家陳長慶認為，金門獨立書店「長春書店」是一間和金門一起變老的書店。（文化部提供）

蘭嶼獨立書店「在海一方」，暑假期間將舉辦人之島書展。（文化部提供）

專屬於18至21歲青年的1200點文化成年禮金將於6月6日正式開放領取，文化部表示，到獨立書店還可以加碼2點送1點，最高放大到1800點，目前全國已有超過300家的獨立書店加入成年禮金消費點，包括蘭嶼、金門、澎湖等12家離島書店。

文化部長史哲表示，獨立書店是在地重要的閱讀推廣、藝文體驗場所，甚至肩負偏遠地區主要的藝文資訊、體驗、交流等功能，這次許多離島獨立書店的加入，除了希望在地青年可就近消費，也期盼今年夏天到離島旅遊的青年朋友，別忘了走進這些特色書店，「帶走一本書，也帶回這個屬於成年夏天的永久回憶。」

。位於蘭嶼的在海一方獨立書店負責人羅秀芸表示，小島長期缺乏專屬於閱讀的場域，因而希望以書店重建書與島的連結，在與海共生的人之島，點亮一盞寧靜的書燈，讓書緩緩走進人們的生活中，成為推動在地文化傳承的另一股潛在力量。暑假期間也預計配合成年禮金辦理「人之島書展」，歡迎青年趁假期來蘭嶼走走，來到在海一方的小書店，閱讀屬於蘭嶼的故事與風景。

金門有藏身在城隍廟巷內的蓊蓊書店、位於島嶼古城的小書店浯島文製，以及在海邊有夕陽、有貓、有狗、有咖啡香的舊事書坊等。長春書店負責人同時也是金門知名作家陳長慶表示，這是一間「與金門一起變老的書店」，在時間堆疊的書店裡，島嶼的歷史埋藏在字裡行間，人們總能藉著它跨越時空，見證這片土地的曾經。邀請青年朋友來到這裡，從書本中感受金門特有的歷史與文化。

澎湖有植隱冊室、小鰆子書房、沿菊書店、海的時候、大新書局、一新書局、新學友書香中心等多處圖書銷售及藝文體驗據點。植隱冊室負責人黃士恩說，「希望讀者在書店找到指引良善的方向與心之所向」，配合成年禮金發放，植隱冊室於6月6日起至8月底辦理青年書展《致那些難以言喻的成長滋味》。

黃士恩說，成年只是歲數上的增加，但誰不想永遠當個孩子？那些應該好好摔個頭破血流的成長過程，才是生命最精彩的時光，期盼以書展獻給成年的青年，以及已過而立之年的成人們，一些能找到生命指引的書籍。