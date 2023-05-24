永豐金獲利連年創新高，永豐旗下銀行、證券子公司企業工會也趁勢要求加薪。永豐金旗下子公司工會代表24日在永豐金控股東會上提出，前年、去年都調薪3％，今年是否持續再加薪3％？並希望今年底銀行員工也能有員工持股信託。永豐金董事長陳思寬表示，工會與公司溝通一直保持暢通。永豐金控人資主管也表示，薪酬會依市場概況、內部規定且有董事會把關，在嚴謹程序下制定。

永豐銀行企業工會代表指出，金控前年賺多有調薪3％、去年賺更多也調3％，但不是每個人都有調，今年公司獲利又創新高，是否也會再調薪3％？另外，各家金控都有規管員工持股信託，尤其像台中商銀的員工持股信託更是公司第二大股東，同樣是中小企銀出身的北商銀怎麼會比台中商銀弱，現在銀行只有經理人有持股信託，希望公司今年底也讓一般員工有員工持股信託。

永豐金控人資主管指出，公司與工會溝通一直保持暢通，績效獎金可以鼓勵員工士氣、吸引外部人才來，所以也是公司重視的一塊，金控各子公司績效獎金依市場概況、內部規定有差異，但程序嚴謹、也有董事會把關，請股東放心。