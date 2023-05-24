英國一名身材姣好的女駕駛，把特斯拉開進加油站，現場路人面面相覷，她甚至下車「打算幫車子加油」，卻遍尋不著油箱蓋，整個過程被行車紀錄器拍下，影片公開後，引來不少網友嘲笑。女車主出面回應，稱年收入近2000萬新台幣，根本不在乎那些酸民。

根據英國《每日星報》報導，車主萊特（Danielle Wright）是一名情色網美，剛入手特斯拉沒多久。當時她確實把這輛電動車開去加油站，但下車後不是找充電樁，反而去拿油槍，只是當她發現車子「怎麼沒油箱」，一臉困惑的樣子，全被後方車輛記錄下來。

影片曝光後，眾多嘲笑私訊湧進她的社群帳號，萊特坦承特斯拉買沒多久，還搞不太清楚狀況，她承認習慣很難改，「我那時真的不知道自己在幹嘛」。

而她反擊網友冷嘲熱諷的方式，就是直球對決，「酸民在嘲笑別人前應該先看看自己」，她自曝年收入近2000萬台幣，這輛車也是靠自己賺的錢買的。不過也有人質疑，萊特和錄影的車輛駕駛可能互相認識，故意拍反串片賺聲量。