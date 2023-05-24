台北市議員徐巧芯質疑台南市政府對學甲爐碴案簡單裁罰、無力管理，市府環保局今天回應表示，市府秉持一貫維護環境的立場，無論是賴清德或黃偉哲市長主政期間，都以勿枉勿縱的態度，主動稽查執行公權力，對違規情事均依環保署訂定的裁罰準則計算罰鍰額度予以處分並要求改善，甚至祭出最嚴厲處分，廢止其再利用身分，全力降低危害環境情事發生。

環保局指出， 2015年間該局發現明祥馨公司收受的爐碴，未依經濟部公告的《經濟部事業廢棄物再利用管理辦法》規定使用，非法填埋於學甲區大灣段農地，即於同年9月21日採最嚴格的裁處，斷然廢止其再利用機構身分，並限期改善，業者已於隔年挖除5萬5000餘噸完成改善。

環保局說，2019年該局發現明祥馨公司還在學甲區大灣段其他農地非法填埋爐碴，也於2020年主動檢具案卷函送台南地檢署，並全力配合調查。

2020年學甲爐碴案農地預估清理數量高達3.3萬公噸，環保局要求業者必須在180個工作天之內清運完畢；業者挖除期間，環保局也每天派員現場監督管控清運並直播，全程公開接受全民監督，共挖出4萬3000餘噸，成為全國第一個完成非法堆置爐碴場址清除的縣市；另對工業用地部分，不符合使用規定的爐渣也要求清理，目前已累積清除約6萬7800噸，仍持續依規定清理中。

環保局強調，從2020年迄今，該局共進行6次地下水質採樣監測，發現8項重金屬皆低於地下水汙染監測標準，未來還將持續於枯、豐水期監測，追蹤地下水品質。截至目前為止，該局在該地周遭所做的地下水及土壤採樣檢測，均未超出管制標準。