花蓮縣道193線新城鄉三棧以南到七星潭逾6公里路段，路幅狹窄，地方要求拓寬道路聲浪不斷。（羅亦晽攝）

花蓮縣道193線新城鄉三棧以南到七星潭逾6公里路段，路幅狹窄，且行經社區時有多處急彎，恐有安全疑慮，因此地方要求拓寬道路的聲浪不斷。（羅亦晽攝）

花蓮縣道193線新城鄉三棧以南到七星潭逾6公里路段，因路幅狹窄跟多處急彎有安全疑慮，地方要求拓寬聲浪不斷，卻因環境議題卡關多年，經縣府、公路等單位多次會勘，因應環境差異分析要求，將施作路線西移並從6公里拓寬至20公里，獲公路總局核定8.7億元經費，工程今動土，預計2025年暑期完工。

縣道193線0公里至6＋052公里民有街口路段，路寬約6至8米，且行經社區時路幅狹窄、急彎，時常發生交通意外，縣府為改善地方生活圈道路系統，並作為紓解台9線車流的外環道路，1999年啟動環境評估並通過，2016年重啟環差審查卻因沿線鄰近保安林、密植林地區及公墓等問題惹議，經縣府建設處、行政院東部聯合服務中心、公路總局等單位多次會勘，重新設計路線獲中央核定經費，日前已發包，今開工動土。

建設處長鄧子榆指出，拓寬工程整體路線將繞過公墓地區，並依環差要求西移避開防風保安林地及密植林地區，同時以截彎取直方式改善急彎道路的危險性。由於1999年計畫拓寬寬度為30米，為降低對環境的影響，路幅會縮小至20米寬並設雙向兩車道，其中快車道為3.5米、機慢車道為2.5米，同時還有共4米的景觀綠帶跟草溝，且靠近海側端亦會施作自行車道。

鄧子榆表示，拓寬工程用地取得經辦理多場次公聽會，私有土地取得為協議價購，不過整體工程土地多為地上物農民作物補償，建物拆除較少，土地相關經費約佔2.8億，工程經費約5.9億，總經費為8.7億，本月動工，施工規畫將分成3段同時施工，工期預計27個月。

由於拓寬工程西移，建設處將保留舊有路線並維持既有通行，新路線完工後沿線速限初步規畫為50公里，15至20噸砂石車禁行，盼能成為台9線替代道路，有效改善地方生活圈道路系統。