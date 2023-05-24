因應食材、包材與電價成長不繼增加，本土連鎖炸雞「頂呱呱」於官網宣布自5月25日起調漲部分商品售價。頂呱呱套餐類統一調漲10元，套餐漲幅為4.6％。針對單點類部分斟酌調整5～10元不等，招牌單品原味炸雞、呱呱包、甜甜包2入、玉米濃湯等調漲5元，一口翅、辣味雞翅、呱呱雞排、無敵烤腿等調漲9～10元，其他像特餐點心口袋披薩、德式香腸捲、芝心乳酪棒調漲4元，另外明星商品如地瓜薯條、雞脖子、阿勇雞塊、紅茶雪泥皆無調漲，整體漲幅為7％。

頂呱呱表示，從去年中至今年五月，原物料成本調漲已達15～35％，除了原物料調漲以外，綜合包材、電費、人力等成本在兩年內不斷調漲。因應各項成本仍持續攀升，經綜合評估考量後，忍痛宣布調整菜單售價。頂呱呱表示，感謝長期支持頂呱呱的顧客們，遺憾需於今年5月25日宣布調漲部分售價，為維持產品及服務品質，秉持呱呱包及甜甜包手工製作，並確保生鮮肉品配送黃金48小時，未來會更加努力提供優良品質，懇請體恤與諒解。

因應報稅季及菜單調整，頂呱呱推出「加一元多一件」活動，限時加碼激省大作戰活動，至線下門市購買任一超值套餐，即可用1元加購人氣商品－呱呱包、地瓜薯條、原味翅小腿2入（三選一），想吃什麼就加什麼，同步希望讓更多人品嘗到美味手作香菇糯米飯的招牌呱呱包，以及在地台農生產的地瓜薯條，趕快翻翻錢包裡的一塊錢，明星單品直接帶走。

頂呱呱並攜手UberEats，推出超殺優惠，明星商品雞脖子及紅茶雪泥限時買一送一，並加碼推出人氣一口翅8折優惠，一口翅可搭配椒麻或檸檬粉，公司強調，也希望讓所有愛吃頂呱呱的顧客有更多的選擇及優惠，在家或公司都可以享受美食。