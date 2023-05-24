高球桿頭代工三哥大田（8924）去年獲利創新高，24日股東常會通過每股配發現金股息12.85元，公司也提撥稅前盈餘的6.50％，共約1.41億元，大方分紅給員工，大田董事長李孔文表示，2021年和2022年是他在1996年接任大田董事長以來，營運表現最亮眼的，今年希望下游客戶在庫存調整之後，從下半年年開始衝刺。

大田2022年營收77億元，稅後淨利17.93億元，每股稅後盈餘21.40元，24日召開股東常會，通過每股配發現金股息12.85元，董事長李孔文表示，股息將在6月2日入帳股東銀行帳號。

李孔文指出，2021年和2022年是他在1996年接任大田董事長以來，獲利最好的2年，這都歸功於大田全體員工的努力，因此，大田董事會根據公司章程規定，提撥稅前盈餘的6.50％，總金額約1.41億元，作為員工分紅，該項提案也獲24日股東會通過。

大田今年前4月15.21億元，比去年前4月的23.04億元，年減33.95％，李孔文表示，大田屬於接單生產，今年上半年剛好碰到下游客戶調整庫存，希望此一速度能夠加快，在今年下半年能夠急起直追，整體來看，「下半年的表現，將優於上半年」。

大田發言人鍾政義指出，下游客戶今年上半年調整庫存的過程中，仍有近百款的桿頭模組新品進行開發，跟去年差不多，應可在下半年開始陸續生產，今年第二季應是谷底。

他說，大田江西廠的擴產工程，今年5月已經動工，工程預估為1年，屆時，大田的高球桿頭桿具每月產量將從50萬支，增加30％到40％的產能。

鍾政義表示，投資3億多元的大田江西新廠，將隨著客戶的需求，逐步調高、產能，擴充產線，而且新的生產線的自動化生產程度將大為提高，將點對點的個別自動化，連接成面的自動化，提高生產效能。

他表示，大田的營收仍以高球桿頭為主，占比介於90％到95％之間，自行車則在5％到8％之間，AllTAS不鏽鋼水龍頭系列產品，占比最低，目前，在自行車方面，大田已成義大利知名品牌Wilier的自行車代工廠商，其中，高單價的Wilier電動輔助自行車每台售價在40萬元到50萬元之間，由於產品具備流行時尚感，很獲高端客戶的青睞，市場潛力大，也將成大田另一個營收來源。