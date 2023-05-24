民眾黨立委陳琬惠爆料交通部前政務次長黃玉霖、前台鐵局長張政源及現任副局長朱來順，在2020年前往im.B主嫌曾國緯的豪宅開趴。（陳祐誠攝）

民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙案，日前還被爆料2020年6月12日立法院交通委員會考察後，帶著交通部官員及台鐵高層到主嫌曾耀鋒的豪宅開趴，台鐵日前以「不做回應」低調帶過。民眾黨立委陳琬惠今爆料，當天有交通部前政務次長黃玉霖、前台鐵局長張政源及現任副局長朱來順出席，質疑官員是利用上班時間跑趴。交通部長王國材說，將就此事進行行政調查。

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陳琬惠今日公布一張合照，指2020年交委會考察後，一群交通部高官跑去im.b主嫌的宜蘭豪宅開趴，她指出，黃玉霖、張政源、朱來順等人皆有出席，這幾天非常火紅的主嫌曾耀鋒也在場，而當天是周五上班日，考察在中午結束，官員沒有請假跑去吃喝玩樂，有沒有違反《公務員服務法》？要不要送監察院調查？

王國材表示，日前經詢問並比對出席名單後，「現任」同仁都在中午12時30分考察結束後返回，而通常委員會考察後會有一個餐會，一般來說都是在很公開的餐廳，吃完飯就結束。

由於出席考察的名單只有僅列出局長，王國材坦言不知道朱副局長有沒有去餐會，但問過出席名單上還在職的人都沒有參加，也不清楚會後部分。

王國材強調，交委會考察是很公開的行程，結束就結束，後續有沒有同仁參加他無法確認，另外也不能確定餐會中有做些不正當的事情，所以沒有理由去特別調查。至於朱當天是否有請假，王表示會就這部分進行行政調查，這周就能有結果。