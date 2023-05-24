人工生殖擴大補助自2021年7月上路將滿2年，迄今已有近7萬件次申請、撥款率達9成，共誕生1萬餘名新生兒。但醫師指出，由於兩性對於生殖存在「知識差」，以及求子路途中的「時間差」和「溫度差」，都是導致生育受阻的元凶。

美美（化名）和先生婚後有生育規畫，肚子卻遲遲沒有動靜，讓她有點緊張，但先生安慰她「你還年輕、不著急」，轉眼美美已經38歲了，夫妻倆這才下定決心求診，卻多次植入胚胎失敗，在反覆的期望和失望之下，讓美美焦慮難眠，儘管先生體貼地說「兩個人也很好」，美美心裡卻有些不是滋味：如果早一點求診，是不是就有機會生育了？

台灣生殖醫學會與中華民國生育醫學會透過OpView大數據平台統計，從一年高達3萬4000筆生殖醫學／不孕症的網路討論聲量中，高達4分之1都與老公有關，其中有近6成是抱怨老公的「不同步」，包含檢查不主動、療程不積極，以及想提前結束療程等，都是不利於求子的障礙。

生殖醫學會理事長陳美州表示，夫妻在求子過程中容易出現知識差、時間差和溫度差；有研究指出，女性傾向積極尋求備孕或醫學資訊、比較各種治療方式，男性通常是被動接受，或投入治療後態度不積極，其消極表現常引發女性的不滿情緒。

中華民國生育醫學會理事長黃貞瑜指出，備孕夫妻常見錯誤生殖知識像是「自以為年輕還能生」，但無論男女，30歲生殖能力開始急速下降，而台灣初婚男女平均年齡已達32.3歲和30.4歲，提醒有備孕計畫的夫妻不宜拖延，30歲起就要透過科學檢查了解自身生殖力。

黃貞瑜提醒，現代人生活型態加上保養有術，皮膚老化可能不明顯，40多歲女性仍有年輕的外貌，但可別忘記自己的卵巢已經逐漸老化，務必及早面對；提醒備孕夫妻即時接受精卵檢查、不孕治療過程應充分溝通、面對療程有信心，有助於順利迎接新生命。

國民健康署副署長魏璽倫表示，人工生殖擴大補助上路以來，申請人數持續上升，迄今已有近7萬件申請、撥款率高達9成；目前共誕生1萬0285名寶寶，單胞胎率達88％，兼顧母嬰健康，單一植入與雙胚胎植入的比例更高達94％，僅次於紐西蘭及澳洲，且與過往人工生殖常見早產狀況相比，足月出生比例達75％、出生體重超過2500公克的嬰兒比例也達76％。

根據世界衛生組織（WHO）標準，正常性生活無避孕超過1年，但未能懷孕，即符合不孕症標準。人工生殖擴大補助自2021年7月1日上路，取消排富限制，更友善不孕症治療的夫妻，以妻子年齡未滿40歲者為例，生育單一胎次嬰兒過程中最多可補助6次，備孕夫妻如有需求，可與醫師討論合適的治療方案。