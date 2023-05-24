據勞保局統計截至5月15日為止，包括大臺中作物栽培職業工會、高雄市挽臉從業人員職業工會、台南市陸上運輸服務人員職業工會等3家職業工會積欠勞工保險費及勞工職業災害保險費已逾繳費寬限期，針對工會勞保局將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會之欠費係因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

據統計，大臺中作物栽培職業工會會員人數達299人，積欠勞保保險費59萬4883元，職災保險費1萬2670元，合計60萬7553元；高雄市挽臉從業人員職業工會22人，積欠勞保保險費19萬6490元，職災保險費3564元，合計20萬54元；台南市陸上運輸服務人員職業工會33人，積欠勞保保險費42萬298元，職災保險費1萬5452元，合計43萬5750元。

勞保局說明，各職業工會每月向會員收取之保險費，如未依《勞工保險條例》、《勞工職業災害保險及保護法》規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員被保險人申請各項給付將遭暫行拒絕給付，影響權益至鉅。但被保險人如能提供已向工會繳納保險費的相關證明，證明其個人保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費收據或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分保險費後發給。

勞保局提醒，職業工會會員除須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會外，應於繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備日後保障權益之用。工會理、監事亦應加強管理監督工會業務，並提供工會會員有關工會財務管理是否正常運作相關資訊，共同維護工會及會員權益。