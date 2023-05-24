桃園市議員詹江村24日踢爆，某育幼院園長，竟公然對收容院生稱「院生不要賣慘」、「要怪就怪父母吸毒」等不當言論，涉及言語霸凌，恐對院生造成反社會人格，但市府卻狀況外，面對該院前科累累，雖未收容桃園安置對象，卻放任外縣市送安置，根本鴕鳥心態。市長張善政怒指會造成孩子二度傷害，無法容忍，會立刻啟動調查。

詹江村說，某育幼院發生嚴重的言語暴力事件，7名志工，5月6日上午前往育幼院關懷，進行公益課程、心靈輔導等活動，豈料園長竟拿著麥克風，當著志工、老師和院童面前大聲說：「你們不需要利用自已是院童的身分到處賣慘，如果不是你們的父母吸毒，你們怎麼會在這裡？要怪就去怪你們的父母親！」

「難道沒有稽查或考察績效嗎？」詹江村怒批，園長羞辱性的言論讓在場志工都錯愕且群情激憤，強調育幼院應該以愛跟關懷照顧院生，結果卻是戕害國家幼苗，直言這些被安置的院生已經沒有完整的家，育幼院若管理不當、偏差教育，院生出社會可能會出現反社會人格，但市府不但渾然未知，甚至面對列管機構仍放任外縣市送安置，要求市府嚴加查處外也要通報外縣市政府，公告周知。

社會局長陳寶民說，育幼院有不良紀錄，是評鑑丙等機構，市府已經列管並公告在網站上，並無簽約收容桃園安置兒少，目前該育幼院收容院生可能來自其他縣市，強調如果園長言行不妥，市府一定嚴查處辦。

「我相信所有局處長都跟我一樣，非常生氣！」張善政說，這是育幼院經營的個案，這番言詞顯示園長完全沒有愛心，會對這些不幸孩子造成二度傷害，他無法容忍，將立刻啟動調查，盡快查清事實。

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