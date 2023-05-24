媽媽包品牌「喜舖」（CiPU）創辦人周品妤、先生張家禎被爆向多家銀行、地下錢莊借貸鉅款後脫產，不還錢卻住豪宅、出國。周品妤證實此事並發文道歉，「持續處理債務，對於大家的不安我們深感抱歉，個人債務問題不影響喜舖正常營運」。

周品妤當年創辦「喜舖」，經多年經營，年營收破億元，成為台灣最知名的媽媽包品牌，吸引不少名人成為愛好者。她也開設「粉紅人妻CPU」臉書粉專，逾11萬人追蹤，去年還舉辦收費講座，不料被爆當時已債務纏身。

「抱歉讓大家擔心了」，周品妤23日深夜表示，坦承在疫情期間遭遇重大經營壓力及財務困難，「誤借了高額利息的款項」，不否認向高利貸借錢。她強調，員工工資如期支付，相關還款計劃進行中。

債權銀行指周品妤、張家禎涉脫產，周證實，住處確實已全額抵押；品牌部分，「為保護消費者權益，我們選擇把商標使用權轉讓給合作過、可信任的夥伴」。

對於臉書被控炫富，周品妤說，因工作需求，她PO文是基於業配合作，以及公務出差，「請大家理解並無炫富之實與能力」。