針對露營區合法化，苗縣府舉辦多場說明會。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

中央去年7月發布「露營場管理要點」，希望輔導面積未達1公頃農牧及林業用地露營業者合法化，苗栗縣露營區蓬勃發展，目前還有315處露營地還沒有合法化，為此苗栗縣政府文化觀光局辦理多場說明會，並鼓勵輔導業者依規定申請，最近審查完成全縣第1件農地容許使用露營相關設施的申請案，是位於苑裡鎮蕉埔國小附近的新設露營區，希望讓愈來愈多露營區邁向合法化。

文觀局指出，去年10月17日邀集縣府相關單位舉行「苗栗縣政府受理露營場業務研商會議」，在縣府秘書長的主持下，會上獲得相關單位的共識，將共同來輔導民眾申辦露營設施，隨後並在12月27日在泰安鄉公所舉辦全苗第１場申辦說明會，接續分別在南庄鄉、苗栗市、獅潭鄉、大湖鄉、泰安鄉等地辦理，迄今已舉辦6場說明會，每場參加情況都非常踴躍。

縣府相關單位在研商會議的共識下，經過這段時間的努力，包括在地公所的協助，在近期完成了全苗第１件農地容許使用露營相關設施申請案的審查作業。

此案位在苑裡鎮蕉埔國小一帶，申請總面積為2532平方公尺，為山坡地保育區農牧用地，縣府透過這段時間不斷地溝通與協調，終於在近期完成了全部的審查作業，並在112年5月19日正式發文同意容許使用露營設施，容許面積為250.66平方公尺。

文觀局指出，未來仍會秉持輔導露營活動朝正向發展的精神，持續為有意願提出合法化的民眾或業者來服務。若想要有了解此次合法化申辦作業，可先至本局官網下載「苗栗縣申請露營場容許使用自評表」使用。

想要進一步了解的話，可洽縣府文化觀光局觀光行銷科、楊先生，電話037-352961 分機417，或利用每週星期１、３、５的上午9時至12時，由苗栗縣地政士公會進駐本局3樓觀光行銷科的「農地申辦露營設施諮詢服務」，該服務亦有提供諮詢專線：037-352961分機416，歡迎有需要的民眾或業者踴躍使用。