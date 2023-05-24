民進黨台南市議員出示新北市長侯友宜與「亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松」的合照，指侯與秦一起推廣都更，是詐團最得利幫手。新北市城鄉局表示，秦啟松在新北並未有任何都更案，籲議員可更關心台南的太陽光電弊案，不要不發一語。侯家軍議員呂家愷則說，民進黨立委陳歐珀除被爆與詐騙集團同框，還接受保母座車等贊助，合照無罪，合照加上合夥才是真正問題的所在。

新北城鄉局指出，3名台南市民進黨議員拿出照片，宣稱透過都更案進行詐騙，不過該名被議員所指的人士，不論是其公司或是本人，皆在新北市未有任何一件都更案，請議員不要未經查證就「看圖編故事」，成為造謠的來源。

新北城鄉局表示，新北市長侯友宜上任後積極推動都更三箭，並依法規推動多元都更政策，項目包括一般都更、防災都更、簡易都更以及整建維護等，多元都更申請1200多案，核准件數達833案，近4年多元都更累積核准件數，已超過歷年累計4.55倍，遠超越台南市。

侯家軍、新北市議員呂家愷表示，請台南市民進黨先管好自己轄區內的紛紛擾擾，像是台南88槍背後的光電案，更請賴清德務必說明清楚自己與前民進黨中執委郭再欽有沒有任何關係。

呂家愷更指，勿光以一張合照又要烏龍爆料，已經證實秦啟松在新北並未有任何都更案，監察院資料更沒有侯友宜接受其政治獻金的記錄。

呂家愷呼籲，民進黨先對民眾說明為何自己內部的陳歐珀立委，被爆料出那麼多場合與詐騙集團同框外，還有接受保母座車等贊助的事實，合照並無罪，合照加上合夥才是真正問題的所在，請民進黨先對面說明自已到底有沒有跟詐騙集團合夥。