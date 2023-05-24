學員們把不起眼、海邊的廢棄浮球，華麗變身為藝術貓、農家及森林系列等作品。（張毓翎攝）

學員創作的米畫作品。（張毓翎攝）

獄方將學員創作出的藝術版畫，延展至監獄的環境美化。（張毓翎攝）

藝術班所創作的作品，讓冷冰冰的監獄空間多了一些溫暖色彩。（張毓翎攝）

台南第二監獄去年成立藝術班，讓收容人在監服刑期間，仍能吸收新知、修心養性，他們寫書法、彩繪或創作米畫、花燈、浮球藝術品，其中有一名原本對藝術零基礎的收容人小世（化名），卻在藝術班學習短短1年，以書法等作品獲得13張監內外比賽獎狀，他透過一筆一畫重建自己，性格從以往的輕浮、狂妄，變得比較沉穩，即將假釋出獄的他，期許自己以後好好從新做人。

南二監副典獄長黃坤芳表示，藝術班含括書法、繪畫、米畫、稻藝及花燈5大類領域，學員們把不起眼、海邊的廢棄浮球，華麗變身為藝術貓、農家及森林系列等作品，還有金墨行草書、油漆藝術畫作等，每一件作品都是收容人的精心創作，從去年成立至今，已累積不少藝術作品。

黃坤芳提到，成立藝術班之目的，不是在培養國寶級大師，而是讓收容人在學習過程中，將藝術作品的文化背景與意涵，內化成自己的一部分，藉此學習表達自己觀念和情感，看見自己的缺失，改善自己的過錯。

有收容人說，自參加藝術班後，其他同學沒有自己的藝術底子，卻能做出令人驚嘆的作品，讓他也開始認真看待這些課程，盡全力用心創作；也有收容人認為，加入藝術班後，自己脾氣不再像以前那樣暴躁，變得比較能靜下心來，可以拿著畫筆、獨自靜靜地坐在畫板前好幾小時。

南二監教化科長張家菁表示，藝術班所創作的作品，除了擺設在勤務中心、備勤室或用餐空間，讓監獄多一些溫暖色彩，也同時透過外展機會，讓收容人的創作有展出舞台，7、8月會有浮球外展、11月在柳營奇美醫院的奇藝角落展出；另外，9月監內還會有一場藝術班家庭日，讓收容人有機會向親屬分享自己的創作。