新北市13所私立高中今與美國箴言高中（Living Word Lutheran High School LWLHS）簽署雙聯學制課程合作備忘錄，學生只要在新北市就讀，即可取得國內、外雙文憑，另外，美國箴言高中也與多所台灣、美國合作，學子未來可延伸取得國內外大學的雙聯學位，建立高中到大學一貫的升學管道。

新北市永平高中、錦和高中、清水高中、三民高中、新北高中、安康高中、新莊高中、新店高中、中和高中、光復高中、辭修高中、恆毅中學及光仁高中今齊聚，與美國箴言高中簽署高中雙聯學制，美國在台協會、台灣多所大學都到場見證。

教育局指出，美國箴言高中已與美國多所名校合作，同時也與中正大學等國立大學合作，新北市串聯起三方合作，讓學子可以赴美名校留學，也能選擇在台灣繼續升讀國立大學，這是首度以高中雙聯學制方式合作，讓學子能建立高中到大學的升學管道。

美國箴言高中校長David Miskimen表示，簽署雙聯學制學校的學生可在台灣享有外籍教師的實體教學，課餘時間可以修習美國安排的專業學科，還有線上非同步課程進行輔佐，內含美國、台灣國立大學學分課程，寒暑假更有機會走訪美國和其多所合作大學，體驗當地文化和學術，課程結束後，不僅可取得美國箴言高中畢業證書，還可直升與校方合作的全球百大名校或國立大學雙聯學位。

永平高中校長沈美華表示，這次簽署雙聯學制合作備忘錄，既可強化學子學習英文的動機，還能提升英文聽說讀寫能力，接軌國際雙文憑教育機制。

教育局長張明文表示，新北近3年協助多所高中直接對接國外學制，像是鼓勵學校與海外姐妹校簽署教育合作意向書，落實各項交流，更規畫英國、美國、加拿大等英語系國家進行教育合作，讓有意前往海外升學的學子節省經費和時間。

張明文說，教育局也編列補助雙聯學制學生學費等經費，逐步朝2030新北在地就學白皮書「在地國際化」願景邁進，培育更多在際國際菁英，讓學子接軌世界。