為落實台美教育倡議後續相關工作推展並且擴大倡議效益，教育部次長劉孟奇偕同5所頂大的校長、副校長組成代表團赴美國訪問，於當地時間5月22日至23日赴芝加哥拜會伊利諾州政府單位及伊利諾州大學系統，商討推動雙方高等教育學術合作、華語文教育等相關事宜。

這次是由劉孟奇、教育部國際及兩岸教育司長李彥儀、台校長陳文章、陽明交大校長林奇宏及副校長蔚順華、清大校長高為元、政大校長李蔡彥、中山大學副校長郭志文等人，組成代表團赴美國訪問。

當地時間5月22日，代表團拜會副州長馬丁·托雷斯與伊利諾大學系統總校長Dr. Timothy Killeen，李彥儀向副州長介紹台灣教育現況、目前國內重要教育政策與建議雙方推動優華語計畫、K-12教育、大學學術聯盟等7項合作計畫。

其中針對大學學術聯盟的合作計畫，劉孟奇表示，期待在台美教育倡議的架構下，雙邊共同討論的學術合作項目，包含碩博士生交換、移地研究、雙聯學位、研究合作、產學合作計畫、語言交換等。這些合作項目的推動方式，將由國內6-12所大學共同組成學術聯盟，並以台大作為聯繫窗口，代表大學學術聯盟與伊利諾大學系統共同討論具體的執行方式。

教育部拜會結束後，台大校長陳文章與伊利諾大學系統助理副總校長王旭（Jay Walsh）進一步商討合作事宜，雙方將以半導體、量子科技、AI與資料科學、永續與華語文教育作為優先合作領域，執行方式將以學生與教師交換、密集課程、合作研究計畫、籌設共同研究中心或實驗室、合作學程與教師共聘。

當地時間5月23日，代表團拜會伊利諾州高等教育委員會（IBHE）執行長金傑·奧斯特羅。劉孟奇表示，目前大約1035名台灣學生分布在伊利諾的13所大學就讀，顯示雙邊在高等教育合作的緊密關係，希望未來在台美教育倡議下，可以在半導體、國際金融等領域與高等教育委員會進行更深化的雙邊合作。