串流平台Netflix宣布在台灣實施打擊寄生帳號政策，未來非同住者每月將多收100元訂閱費，引起網友們熱烈討論，細節更讓不少人霧煞煞。小編帶您透過3大QA了解細節。

同戶裝置如何認定？

根據Netflix官網說明，在您觀賞Netflix的主要地點中，所有連接該地網路的裝置為同戶裝置，並可以透過電視設定同戶裝置，只要裝置連上相同的網路，系統就會自動將這些裝置設為您的同戶裝置。

此外，Netflix也會透過IP位址、裝置識別碼及帳戶活動方式，來判斷帳戶的登入裝置為同戶裝置。

離開家還能用？

出門在外如果也想使用Netflix就需要進行「第二個家」設定，先在觀賞Netflix的主要地點連上網路、開啟Netflix App（每月1次）等到抵達「第二地點」後，直接開啟Netflix App，就可繼續觀賞。

如果用戶搬家或移居國外則有不同的設定方式，用戶在同一國家需要更新「同戶裝置」設定，才能繼續觀賞；如果移居國外較為麻煩，需更先取消帳戶（保留帳戶資料十個月，重新恢復就能繼續使用）接著等到收費週期結束，從新的國家或地區登入，再依照當地標準收費。

額外成員是什麼？

此次推出的新政策，使用「標準」方案可新增1位額外成員，「高級」方案最多可新增2位額外成員，這些額外成員會擁有自己的帳戶和密碼，但月費則由帳戶持有者支付。

在額外成員的設定頁面中，輸入對方姓名、Mail及原本帳戶擁有者的姓名及Mail，設定後系統會傳送Mail給對方，額外成員只要設定自己的帳戶，即可用該帳戶觀賞。