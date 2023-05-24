一名女網友分享，每天都搭捷運中和-新蘆線通勤，到景安站的時候都會突然醒過來，還有幾次在耳邊聽到有「人」喊她起床的聲音，但周遭明明就沒人，讓她感到毛毛的，上網查詢相關的都市傳說以後驚呆，也引起網友熱烈討論。

一名女網友日前在臉書社團《靈異公社》上分享，她平常都搭捷運中和-新蘆線上班，因為出門的時間比較早，因此都會搭到底（南勢角站）然後再往回搭到景安站，而她沿路則會睡到底，但是每次只要到景安站就會莫名醒過來。

女網友表示，她已經碰到過好幾次，到景安站的時候，感覺有「人」在耳邊說「起來！快跑！醒醒！」還有一次是聽到「我有看到你喔！」讓她覺得很不可思議，因為她平常搭車習慣戴降噪耳機，因此很肯定她所聽到的聲音，應該不是出自於「一般人」。

女網友指出，最近一次搭車的時候也沒有例外，有一個聲音突然出現在耳邊說「快下車喔！」而她的Siri還甚至還回應說「謝謝！您真有禮貌。」讓她感覺毛毛的，忍不住上網搜尋有關於捷運景安站的都市傳說，結果曾有一位擁有陰陽眼的網友說，景安站是看得到最多好兄弟的捷運站。

另也有人分享說，某天晚上搭捷運經過景安站的時候，突然聞到一股刺鼻的臭味，睜開眼發現對面坐著一個皮膚潰爛、已經露出白骨的女子，回頭一看，發現有9個好兄弟在車廂裡面，過著像是生前的通勤生活。

貼文吸引4千多人朝聖，不少網友怕爆直呼，到了景安站真的會覺得冷冷的，而且也有不少人留言說曾聽到奇怪聲音。不過也有網友認為，有好幾個捷運站都有類似的都市傳說，經過景安站只覺得人很多，沒有覺得有什麼異常。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！