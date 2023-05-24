頭份市中山市場改建案，頭份市公所規畫要在公11尚順夜市設置中繼市場，卻遭代表會反對擱置遷移費用3,557萬元，為了化解歧見，市公所23日再次推出說帖，讓攤商及市民了解，如果利用原市場北側中山路當做臨時市場，要容納現有363個攤位，範圍將延伸至義民廟口前，將造成現場髒亂及原有店家反彈，中繼市場設在尚順夜市，將規畫整齊清潔的貨櫃攤位供攤商使用，市公所期望藉以化解紛歧，盡速完成中山市場改建工程，提供市民一個安全潔淨的消費空間。

頭份市公所規畫在公11尚順夜市設置中繼市場。（謝明俊攝）

近期引發頭份市民關切的中山市場改建工程中繼市場遷移案，部分不願遷入市公所規畫的公11臨時市場的攤商，向頭份市長羅雪珠反映，「市長，我們不是不支持市場改建，但是會擔心到中繼市場消費人潮會散掉，所以我們會希望在原地設攤。」

羅雪珠首先指出，如果利用中山市場南北側的民族路、東興路與銀河路當做中繼市場時，就緊鄰著改建工地，屆時工地不時有重機具出入需道路封閉，羅雪珠問「這周邊將如何擺攤？」

頭份市公所推出說帖來爭取市民與攤商同意使用公11臨時市場。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

羅雪珠進一步解說，中山市場原有內攤83攤與外攤280攤，總共363個攤位，臨時市場擺攤勢必延伸到義民廟以北，影響至少四個路口，中山路原有商家每天要進出貨、做生意，還有許多住戶，每逢早上營業時間，都會因市場嚴重妨礙載運貨物與停車出入，生活將會造成很大的不便。除此之外還有魚肉腸泥廢水、內攤生鮮冷凍櫃無處可擺，水電申請也是大問題。並且針對攤集場，市公所與縣府也沒有相關法規可依據設置，面臨許多這困難，攤商還願意接受嗎？

羅雪珠指出，公所規劃公11尚順夜市中繼市場，將增設特色貨櫃市集，讓攤商的冰箱有放置空間，外攤也可以規劃攤位設置，市公所一定與攤商站在一起，共同行銷來吸引消費者繼續前來採買，中山市場改建案中央補助經費1億元很重要，如果無法順利執行，將由中央收回，讓市民期盼的新中山市場將落空，希望市民能全力支持配合，讓中繼市場遷移案盡快推動，迎接新的中山市場。