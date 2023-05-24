衛生局呼籲地區軍民踴躍捐出熱血、傳送愛心，響應「捐血一袋、救人一命」的快樂。(于家麒攝)

衛生局提醒COVID-19確診者比照急性感染暫緩捐血14天，密切接觸者無須暫緩捐血。(圖／金門縣衛生局提供)

「快樂捐血‧愛在金門」活動場次之時間與地點如圖，歡迎大家一起挽袖捐血。(圖／金門縣衛生局提供)

由金門縣政府醫發基金補助台北捐血中心舉辦的「快樂捐血．愛在金門」活動，將於5月30日至6月6日啟動；因金門大橋業已通車，此次捐血活動衛生局考量烈嶼鄉親就近捐血之便利性，將由烈嶼東林複合式運動場率先登場，接續巡迴於金門本島各鄉鎮舉行，呼籲地區軍民踴躍捐出熱血、傳送愛心，響應「捐血一袋、救人一命」的快樂，為血庫補充救命彈藥。

衛生局表示，凡年滿17至65歲，男性體重50公斤以上，女性45公斤以上者，才符合捐血資格。另提醒鄉親捐血前一晚應有充足睡眠；沒有感冒、吃藥、打針情況；捐血前請勿空腹；捐血前8小時勿飲酒；與上一次捐血時間需間隔，如上一次捐250cc需隔兩個月、捐500cc需隔三個月；捐血時請攜帶具有身分證字號、相片之證件；COVID-19確診者比照急性感染暫緩捐血14天，密切接觸者無須暫緩捐血。國外入境者除從瘧疾、茲卡、西尼羅等流行區仍須暫緩捐血外，非上述國家入境者無須暫緩捐血。

衛生局指出，此次金門地區捐血活動場次之時間與地點分別為：

5月30日上午09：00至12：00於烈嶼東林複合式運動場、下午13：30至16：30於金沙鎮公所。

5月31日上午09：00至下午16：30於金門大學(不對外開放)。

6月1日上午09：30至下午16：30於金寧鄉公所。

6月3日及4日上午09：30至下午16：30於金城車站旁大賀藥局前。

6月5日上午09：30至12：00於金防部(不對外開放)。

6月5日下午13：30至16：30於金門酒廠(不對外開放)。

6月6日上午09：30至下午16：30於新市里籃球場。

若有任何疑問請洽金門捐血活動服務專線：02-2897-1600轉6122廖小姐，或上「台北捐血中心」官網查詢。