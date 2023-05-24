致力以智能創新提供美味與服務的生乳捲名店亞尼克南投草屯門市於今（24）日開幕，標榜以新型態服務，結合實體店空間和YTM二代機，打造24小時甜點咖啡店，讓甜點控隨時享受亞尼克蛋糕的新鮮美味。此外，亞尼克YTM（蛋糕販賣機）全面升級二代機，並自6月1日正式啟用，透明櫥窗讓美味看得見，多款明星商品皆買得到。董事長吳宗恩表示，亞尼克前進南投已完成西半部的拼圖，未來將繼續布局全台展店，以智能創新為亞尼克提供更多元的服務價值，滿足更多消費者的需求。

亞尼克南投店開幕首三日，每日前3名消費者，可以100元優惠價購得亞尼克原味生乳捲乙條。歡慶北捷、桃園中正門市YTM二代機正式營運，5月22日起至6月30日止，掃描 QRcode加「亞尼克 YTM LINE」好友，即可獲得50元折價券，可分別於北捷15站點及桃園中正門市YTM任選品項抵用消費。歡慶生乳捲10歲生日，6月6日「生乳捲日」，至全台亞尼克門市消費，手機號碼有「0、1、6」即可享驚喜優惠。

亞尼克YTM進駐台北捷運已5年，全新升級YTM二代機於6月1日起於15個台北捷運站點和桃園中正門市正式啟用。YTM二代機採玻璃櫥窗的設計，讓消費者看得見、更好買，不只販售生乳捲，同時增加巴斯克、黑酷曲、夏日限定檸檬派塔等明星品項供選擇，提供最豐富的商品滿足消費者需求。為品質嚴格把關，YTM蛋糕採每日低溫保鮮配送，只需簡單點選機台大螢幕，即可在1分鐘內取貨，所有商品均附輕巧提袋。此外，支援多元支付、消費者可在官網訂購至 YTM 領取，讓預訂蛋糕不撲空，還能寄捲轉贈，分享美味給親朋好友，貼心更升級。

歡慶亞尼克YTM二代機全面啟動，5月22日起至6月30日止，掃瞄QRcode加「亞尼克 YTM LINE」好友，即可獲得50元折價券，可分別於15個北捷YTM站點或是桃園中正門市YTM任選品項消費抵用。6月1日至6月3日更將於市府捷運站點，推出「百元購買生乳捲」驚喜活動，每日10點10分準時開始，限額30名，可以100元超級價格，購買原味生乳捲乙條。

亞尼克生乳捲歡慶「10」周年，不僅集合10款新品、回歸品與熱銷品，門市消費滿3,300元即送原味生乳捲乙條。6月6日「生乳捲日」，歡慶10 歲放大驚喜，特別挑出「0、1、6」三個數字，獻給所有亞尼克會員（可線上或現場加入），凡會員至門市消費，手機號碼有「0、1」兩個數字，購買全品項限折10元；對中手機號碼末2碼「66」，當日購買法式青桔芒果生乳捲送原味生乳捲乙條，末3碼「666」，任一消費即送原味生乳捲乙條，幾乎人人有獎。