日本人氣女優三上悠亞日前拋出震撼彈宣布30歲將引退AV界，原預計8月才會來台參加成人展活動的她，先是在5月初PO出來台拍攝的照片，如今時隔兩周又曬出在台灣的超商購物照，不過在眾多美照中卻有網友發現她疑似有P圖。

三上悠亞昨（23）日在IG上曬出她在台灣的照片，當中可見她綁著公主頭，身穿粉色上衣，下半身搭配牛仔寬褲，站在飲料冰櫃前，雙手提著購物籃，看起來相當可愛，不過眼尖網友發現她脖子後的冰櫃有點歪斜，加上尖下巴周圍的奶茶也變得扭曲，讓人懷疑她是否有修圖；此外，她也在台北街道上拍照留念，並在貼文中寫下「在台灣工作的時候」，這系列照片是似乎之前來台所拍的舊照。

照片曝光後，隨即吸引大批台灣粉絲留言「歡迎來台灣」、「等等我馬上到」、「尖叫聲」、「來台灣沒找我喔」，還有人從超商店內裝潢與街頭照，推測出三上悠亞照片是位在松江南京附近，更表示想馬上衝去現場。

事實上，三上悠亞宣布引退時讓許多粉絲相當不捨，對此，她先前也在YouTube頻道解答引退原因，是因為與百萬YouTuber Kano陷入熱戀，才下定決心不再拍片，她坦言沒想過會走到這一步，也感謝對方長久以來的陪伴，而多數粉絲得知後也都紛紛送上祝福「只要兩個人開心就好！」、「很高興在很常一段時間後見到你們」、「當你說你快樂的那一刻，你看起來很快樂」。