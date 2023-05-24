台北市勞工權益基金目前補助4類型訴訟費用，包含不當解雇、職災或其他重大勞資爭議案件及關廠歇業，勞動局擬修改「台北市勞工權益基金收支保管及運用自治條例」擴大補助範圍，議會法規會今審查通過，只要是勞動事件衍生訴訟費用或律師費都可用基金補助，本案將送大會二、三讀。

勞動局擬修改「台北市勞工權益基金收支保管及運用自治條例」，原希望勞工因加班費或退休金衍生訴訟費用獲補助，因議員上周於法規會提案希望擴大補助範圍，現改成涉及勞工或工會權利爭議衍生的訴訟費用或律師費都可補助。

勞工或工會因罷工等爭議行為涉訟的律師費、勞工或工會因雇主有不當勞動行為衍生裁決程序的律師費，以及其他重大勞資爭議認為有補助實益訴訟費或律師費等，都可獲補助。

為鼓勵勞工提升及培養自我技能，勞動局也在條例中增列補助促進勞工職業技能、促進國民就業費用。但林延鳳指出，勞動局僅打算增列453萬補助訴訟，527萬用於執行青年尋職、輔導補貼等多項補助，可是這些補助都可用勞動局公務預算處理，為何往後都要透過基金處理？

她要求勞動局，非補助勞工訴訟的項目應優先以公務預算處理，以避免排擠補助勞工訴訟費用，讓勞權基金運用回歸幫助弱勢勞工的初衷。勞動局長高寶華表示，會依照尊重議員辦理，調整條文規範。

法規會召集人秦慧珠認為，條例修法通過後，台北市勞工勞動權益將再提升，期盼勞動局謹慎運用基金、管理財務。粗估放寬補助後，每年總支出達3800萬元，基金收入仍有4100萬元，雖不會造成資金赤字，但實施1年後仍須討論調整。

高寶華表示，條例三讀通過後，勞動局將盡速擬訂相關具體補助辦法，使更多勞工朋友獲得基金幫助。